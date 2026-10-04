Экс-тренер «Родины» Хуан Диас — новый главный тренер белорусского «МЛ Витебск»

Испанский специалист Хуан Диас стал главным тренером белорусского клуба «МЛ Витебск», об этом сообщила пресс‑служба команды в телеграм-канале.

Детали контракта с 48‑летним специалистом не раскрываются. Диас сменил на этом посту россиянина Филиппа Соколинского, который покинул должность 14 сентября. До перехода в «МЛ Витебск» Хуан Диас работал в московской «Родине» — он ушёл из клуба в сентябре.

На данный момент «МЛ Витебск» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси: после 21 матча в активе команды 44 очка.

После девяти туров Альфа-Банк РПЛ «Родина» с пятью очками занимает 15-е место в турнирной таблице. Под руководством Диаса «Родина» стала победителем Лиги Pari в сезоне-2025/2026 и впервые в истории вышла в РПЛ.