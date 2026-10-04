Тренер «Зенита» Семак оценил готовность Аугусто сыграть с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Фелипе Аугусто в контрольном матче с БАТЭ (1:0).

— Как вы оцените сегодня игру Фелипе Аугусто? Он всё-таки борется за место в старте с Александром Соболевым. Показал ли он сегодня, что готов выйти в матче с «Краснодаром» в основном составе, как вы считаете?

— Я думаю, что по сегодняшнему матчу — нет. Тренируется, играет, старается. Футбол — это конкуренция. Сегодня один лучше выглядит, завтра другой. Понятно, вы правы абсолютно, что нужно доказывать на футбольном поле, на тренировках, кто сильнее. По игре, по результативности тоже, потому что от нападающих многое зависит: забиваешь или не забиваешь. Но ему, конечно, надо забивать, потому что голы в первую очередь добавляют уверенности. Он игрок ещё достаточно молодой, и ему, чтобы обрести уверенность, конечно, нужно забивать. И нам, конечно же, жаль, что в этих двух матчах он не смог отличиться. Это бы немножко помогло ему в плане адаптации для уверенности, прежде всего, — приводит слова Семака официальн