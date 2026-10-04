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Египет — ЮАР: результат матча 4 октября 2026, счет 0:1, товарищеский матч

Сборная Египта без Салаха с минимальным счётом проиграла ЮАР в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Египта и Южно-Африканской Республики. Победу во встрече со счётом 1:0 праздновали футболисты национальной команды ЮАР.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
04 октября 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Египет
Окончен
0 : 1
ЮАР
0:1 Dithejane – 51'    

Единственный гол в матче забил нападающий Пусо Дитеджане на 51-й минуте.

Форвард сборной Египта Мохамед Салах не принял участия в этой игре.

В товарищеской встрече, состоявшейся 7 июня, сборная Египта проиграла команде Бразилии со счётом 1:2. А 28 мая египтяне обыграли сборную Р