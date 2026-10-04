Райан Шерки назвал выдумкой слухи о конфликте с Майклом Олисе

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Франции Райан Шерки опроверг слухи о конфликте с партнёром по национальной команде Майклом Олисе, который выступает за «Баварию».

По данным французской газеты L’Équipe, между футболистами якобы возник конфликт: издание предположило, что Олисе не всегда разделял позицию Шерки в оценке игровых эпизодов. Игрок оперативно прокомментировал публикацию.

«Очередная выдумка… какое чудесное вдохновение!» — написал Шерки в социальной сети.

В период текущей международной паузы сборная Франции провела три встречи: одержала победы над Турцией (1:0) и Бельгией (1:0), а также сыграла вничью с Италией (1:1). Следующий матч французов, повторная игра с Бельгией, запланирован на 5 октября.