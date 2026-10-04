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Ирландия — Израиль: результат матча 4 октября, счет 1:1, Лига наций УЕФА — 2026/2027

Сборные Ирландии и Израиля сыграли вничью в Лиге наций УЕФА
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Завершился матч 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли сборные Ирландии и Израиля. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «ТСЦ Арена» (Бачка-Топола, Сербия). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания).

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 3. 4-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Ирландия
Окончен
1 : 1
Израиль
1:0 Пэрротт – 39'     1:1 Перец – 47'    

Трой Пэрротт реализовал пенальти на 39-й минуте и вывел сборную Ирландии вперёд. Дор Перец на 47-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры сборная Ирландии с пятью очками находится на третьем месте в турнирной табл