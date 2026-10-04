15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португалия — Норвегия: Рамуш вывел хозяев вперёд на 79-й минуте матча Лиги наций

Португалия — Норвегия: Рамуш вывел хозяев вперёд на 79-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Португалии и Норвегии. Игра проходит на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра встречи выступает Маурицио Мариани из Италии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:1 в пользу Португалии.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 4-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Норвегия
0:1 Аер – 36'     1:1 Канселу – 38'     2:1 Рамуш – 79'    
Удаления: Консейсау – 86' / нет

Форвард португальцев Гонсалу Рамуш забил на 79-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил защитник сборной Норвегии Кристоффер Аер на 36-й минуте. На 38-й минуте защитник португальцев Жоау Канселу сравнял счёт.

После трёх матчей сборная Португалии набрала девять очков и возглавляет турнирную таблицу группы 4. Норвегия заработала три очка и располагается на третьей строчке.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В