Португалия — Норвегия: Рамуш вывел хозяев вперёд на 79-й минуте

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Португалии и Норвегии. Игра проходит на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра встречи выступает Маурицио Мариани из Италии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:1 в пользу Португалии.

Форвард португальцев Гонсалу Рамуш забил на 79-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил защитник сборной Норвегии Кристоффер Аер на 36-й минуте. На 38-й минуте защитник португальцев Жоау Канселу сравнял счёт.

После трёх матчей сборная Португалии набрала девять очков и возглавляет турнирную таблицу группы 4. Норвегия заработала три очка и располагается на третьей строчке.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В