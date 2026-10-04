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Игрок Португалии получил две жёлтые карточки за несколько секунд в матче с Норвегией

Игрок Португалии получил две жёлтые карточки за несколько секунд в матче с Норвегией
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Полузащитник сборной Португалии Шику Консейсау получил две жёлтые карточки за несколько секунд в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Норвегией. Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани из Италии. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 4-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Норвегия
0:1 Аер – 36'     1:1 Канселу – 38'     2:1 Рамуш – 79'    
Удаления: Консейсау – 86' / нет

Футболист получил жёлтую карточку за разговоры на 86-й минуте и тут же получил вторую за несогласие с решением арбитра,