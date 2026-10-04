Игрок Португалии получил две жёлтые карточки за несколько секунд в матче с Норвегией

Полузащитник сборной Португалии Шику Консейсау получил две жёлтые карточки за несколько секунд в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Норвегией. Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани из Италии. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Футболист получил жёлтую карточку за разговоры на 86-й минуте и тут же получил вторую за несогласие с решением арбитра,