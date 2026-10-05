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Сборная Португалии досрочно вышла в 1/4 финала Лиги наций

Сборная Португалии досрочно вышла в 1/4 финала Лиги наций
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Сборная Португалии досрочно вышла в 1/4 финала Лиги наций. Это случилось после победы в матче 4-го тура группового этапа турнира над Норвегией. Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани из Италии. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 4-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Норвегия
0:1 Аер – 36'     1:1 Канселу – 38'     2:1 Рамуш – 79'    
Удаления: Консейсау – 86' / нет

После четырёх матчей сборная Португалии набрала 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы 4. Норвегия заработала три очка и располагается на четвёртой строчке. Дания набрала шесть очков, Уэльс — три.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен. Отметим, что Португалия является двукратным победителем Лиги наций.