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Президент «Барселоны» прокомментировал победу над «Реалом» в женском чемпионате

Президент «Барселоны» прокомментировал победу над «Реалом» в женском чемпионате
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал разгромную победу женской команды над «Реалом» (7:0) в чемпионате Испании. Особое внимание он уделил рекордной посещаемости матча — игру посмотрели 40 533 зрителя.

«Это был потрясающий матч и по-настоящему яркий футбольный праздник. Мы искренне гордимся тем, что нам удалось установить рекорд посещаемости женского чемпионата Испании. «Реал» неизменно остаётся сильным конкурентом. Наша команда по‑прежнему демонстрирует высокую конкурентоспособность. Соперник достойно сыграл, а мы сумели проявить точность в завершении атак.

Мы чемпионы Европы. В нашем активе победы в чемпионате, Кубке, Суперкубке и Лиге чемпионов. Мы движемся в верном направлении и намерены сохранять заданный темп. Пожалуй, самое сложное — удерживать лидирующие позиции. Четыре победы в Лиге чемпионов за последние шесть сезонов — это по-настоящему выдающееся достижение», — приводит слова Лапорты Sport.es.

В турнирной таблице женской лиги «Барселона» лидирует с 18 очками.

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