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Жезуш намерен включить Роналду в заявку сборной Португалии на ноябрьские матчи — A Bola

Жезуш намерен включить Роналду в заявку сборной Португалии на ноябрьские матчи — A Bola
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Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш намерен включить форварда Криштиану Роналду в заявку на ноябрьские матчи Лиги наций, сообщает A Bola. По информации издания, сам нападающий об этом уже знает.

По данным источника, Жезуш не хочет затягивать противостояние и считает, что Роналду должен играть за национальную команду. Если же футболист решит завершить карьеру в сборной, это должно быть его собственным решением. Тренер не хочет, чтобы именно его считали виновником ухода Роналду, и готов дать ему возможность достойно попрощаться со сборной.

После четырёх матчей сборная Португалии набрала 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы 4. Команда досрочно вышла в 1/4 финала турнира. В ноябре португальцы сыграют с Данией и Уэльсом.

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Ряд португальских СМИ сообщили о намерении Роналду завершить карьеру в национальной команде. Также сообщалось, что Жезуш дал согласие на примирительную встречу с форвардом.

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