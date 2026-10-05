Жезуш рассказал о своих планах относительно Роналду в сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш рассказал о своих планах относительно форварда Криштиану Роналду в национальной команде.

«Я не знаю, что произойдёт. Насколько мне известно, всё открыто. Криш сам решает свою жизнь. Если Роналду захочет попасть в сборную при следующем вызове, почему бы и нет? Обида? Ничего, это было недоразумение. На мой взгляд, это легко уладить. Когда я это улажу? Не знаю. Игра окончена, и только потом мы узнаем, чем всё закончится.

Я с ним не разговаривал. Это был плохо решённый вопрос, на самом деле проблемы не было. Это возникло из ничего, проблема, которая привела к тому, к чему привела. Я тренер, главный тренер национальной команды. Я часть целого. Если каждый хочет поделиться тем, что, по его мнению, лучше для национальной сборной, я открыт для всего.

Мы общались до первого вызова в сборную, и, если он заинтересован, мы снова будем общаться при втором вызове. Я работал с Криштиану целый год. У нас очень крепкая профессиональная дружба», — приводит слова Жезуша Record.

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Ряд португальских СМИ сообщили о намерении Роналду завершить карьеру в национальной команде. Также сообщалось, что Жезуш дал согласие на примирительную встречу с форвардом и намерен включить игрока в заявку на ноябрьские матчи.