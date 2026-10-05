«Я родился уже подготовленным». Рибери — о желании стать тренером

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери признался, что готов к тренерской работе.

«Я понял, что у меня теперь другая профессия. Для меня будут иметь большое значение управление командой, эмпатия и взаимоотношения с футболистами. Это важнее тактики. У меня было много замечательных тренеров — Хайнкес, Анчелотти, а также Никола и Якини — у каждого из них я научился многому. Я хотел бы, чтобы моя команда играла в атакующий футбол: нам нужно будет быстро отбирать мяч и сразу же забивать. Из европейских клубов мне очень нравится «Бавария» Компани. Готов ли я к Серии А? Я родился уже подготовленным. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Рибери La Gazzetta dello Sport.