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«Я родился уже подготовленным». Рибери — о желании стать тренером

«Я родился уже подготовленным». Рибери — о желании стать тренером
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Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери признался, что готов к тренерской работе.

«Я понял, что у меня теперь другая профессия. Для меня будут иметь большое значение управление командой, эмпатия и взаимоотношения с футболистами. Это важнее тактики. У меня было много замечательных тренеров — Хайнкес, Анчелотти, а также Никола и Якини — у каждого из них я научился многому. Я хотел бы, чтобы моя команда играла в атакующий футбол: нам нужно будет быстро отбирать мяч и сразу же забивать. Из европейских клубов мне очень нравится «Бавария» Компани. Готов ли я к Серии А? Я родился уже подготовленным. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Рибери La Gazzetta dello Sport.

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