«Так и не забили этот чёртов гол. Это раздражает». Вирц — о ничьей Германии с Грецией

Полузащитник сборной Германии Флориан Вирц прокомментировал нулевую ничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Грецией.

«Мы сильно давили на соперника, но так и не забили этот чёртов гол. Это раздражает. В целом мы можем быть довольны своей игрой — было много хорошего. Не стоит забывать, что мы вместе всего неделю. Мы очень хотели победить, но не получилось — но, конечно, не всё было плохо», — приводит слова Вирца Bayern & Germany в социальной сети.

На 32-й минуте матча гол забил нападающий сборной Германии Жонатан Буркардт, но он был отменён из-за нарушения в центре поля после помощи V