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«Так и не забили этот чёртов гол. Это раздражает». Вирц — о ничьей Германии с Грецией

«Так и не забили этот чёртов гол. Это раздражает». Вирц — о ничьей Германии с Грецией
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Полузащитник сборной Германии Флориан Вирц прокомментировал нулевую ничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Грецией.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 4-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
0 : 0
Германия

«Мы сильно давили на соперника, но так и не забили этот чёртов гол. Это раздражает. В целом мы можем быть довольны своей игрой — было много хорошего. Не стоит забывать, что мы вместе всего неделю. Мы очень хотели победить, но не получилось — но, конечно, не всё было плохо», — приводит слова Вирца Bayern & Germany в социальной сети.

На 32-й минуте матча гол забил нападающий сборной Германии Жонатан Буркардт, но он был отменён из-за нарушения в центре поля после помощи V