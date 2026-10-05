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«Вернуться в сборную — это одно, а играть — другое». Мор — о ситуации вокруг Роналду

«Вернуться в сборную — это одно, а играть — другое». Мор — о ситуации вокруг Роналду
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Известный российский экс-футболист Эдуард Мор поделился мнением о нынешнем положении нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Конечно, сразу хочется сравнить ситуацию с завершением карьеры Лионеля Месси и то, как обстоят дела у Криштиану Роналду. Аргентинец уходит с почестями, его все провожают и боготворят. У Роналду всё наоборот. Я слышал, как главный тренер сборной Португалии сказал, что Роналду может вернуться в любой момент. Но вернуться — это одно, а играть — другое. Не факт, что тренер будет выпускать Роналду на поле», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Ряд португальских СМИ сообщили о намерении Роналду завершить карьеру в национальной команде. Также сообщалось, что Жезуш дал согласие на примирительную встречу с форвардом и намерен включить игрока в заявку на ноябрьские матчи.

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