«Роналду попался в ловушку, всё было спланировано». Жозе — о скандале в сборной Португалии

Бывший тренер «Спортинга» Мануэл Жозе высказался о скандале с нападающим Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Жезуш был вынужден вызвать Криштиану Роналду в сборную Португалии, но увидел его слабую игру и решил отправить его разминаться в матче с Норвегией. Через 20 минут он велел ему сесть на скамейку, потому что прекрасно знал, какой будет реакция футболиста. Роналду попался в ловушку, и всё было заранее спланировано. Это моя точка зрения», — приводит слова Жозе A Bola.

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (3:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Наставник на пресс-конференции анонсировал возможное отсутствие Роналду в матче с датчанами. Португальские СМИ сообщили о намерении Роналду завершить карьеру в национальной команде.