«Я очень доволен». Клопп отреагировал на ничейный результат матча ЛН Германии с Грецией

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп подвёл итоги матча 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 со сборной Греции, завершившегося со счётом 0:0.

«Я очень доволен, поскольку знаю, с чего мы начинали. Я очень, очень, очень впечатлён командой. Если и есть какое-то чувство, то это скорее приятное удивление, чем разочарование. Я бы не поверил, что мы способны провести такой первый тайм. Ребята показали невероятную игру — высший уровень во всех отношениях, за исключением того, что мы не реализовали свои моменты и не заметили, что [в о