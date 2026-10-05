15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я очень доволен». Клопп отреагировал на ничейный результат матча ЛН Германии с Грецией

«Я очень доволен». Клопп отреагировал на ничейный результат матча ЛН Германии с Грецией
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп подвёл итоги матча 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 со сборной Греции, завершившегося со счётом 0:0.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 4-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
0 : 0
Германия

«Я очень доволен, поскольку знаю, с чего мы начинали. Я очень, очень, очень впечатлён командой. Если и есть какое-то чувство, то это скорее приятное удивление, чем разочарование. Я бы не поверил, что мы способны провести такой первый тайм. Ребята показали невероятную игру — высший уровень во всех отношениях, за исключением того, что мы не реализовали свои моменты и не заметили, что [в о