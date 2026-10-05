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Осечка сборной Германии с Грецией — в видеообзоре матча Лиги наций

Осечка сборной Германии с Грецией — в видеообзоре матча Лиги наций
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Сборная Германии сыграла вничью с Грецией в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига А) (0:0). Встреча прошла на стадионе «Тумба» в Салониках, Греция.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 4-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
0 : 0
Германия

На 32-й минуте Жонатан Буркардт отправил мяч в сетку ворот сборной Греции, однако гол не был засчитан. После просмотра эпизода с помощью VAR арбитр зафиксировал нарушение правил в центре поля.

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После четырёх сыгранных матчей Греция набрала восемь очков и занимает второе место в группе 2 Лиги наций. Столько же очков у лидирующих Нидерландов. Гер