«За что извиняться? Перед кем?» Жезуш — о конфликте с Роналду в сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш отказался приносить извинения форварду национальной команды Криштиану Роналду.

«Я ни перед кем не извиняюсь. Проблема, которая привела ко всему этому, заключалась в том, что игрок разминался. Я беру на себя ответственность за это решение и за то, что произошло. Но за что извиняться? Перед кем? Это ложь. За что извиняться? По какому поводу?» — приводит слова Жезуша Record.

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Ряд португальских СМИ сообщили о намерении Роналду завершить карьеру в национальной команде. Также сообщалось, что Жезуш дал согласие на примирительную встречу с форвардом и намерен включить игрока в заявку на ноябрьские матчи.

Также журналист Эду Агирре, являющийся другом 41-летнего форварда, сообщил, что в личной беседе наставник попросил у игрока прощения за то, что отправил его на разминку, но не выпустил на поле в матче 2-го тура Лиги наций с Норвегией в конце сентября.