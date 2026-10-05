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Александр Аверьянов рассказал, почему развалился чемпионский состав «Спартака»

Александр Аверьянов рассказал, почему развалился чемпионский состав «Спартака»
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Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов ответил на вопрос, почему развалился чемпионский состав «Спартака».

«Трансфер Луиса Адриано случился тогда, когда трансферами стала заниматься ещё одна структура в клубе, инициатором которой был Каррера.

И он хотел не только заниматься трансферами, но и продлением контрактов. Вся история с Глушаковым она из-за этого и началась.

Не могу сказать, что я на стороне Дениса, всё равно это ситуация некрасивая. Я на той стороне, что из этой команды ещё два-три года можно было делать конфетку и быть чемпионами. А эта ситуация, это то, почему результаты стали падать», — сказал Аверьянов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Последнее чемпионство московского «Спартака» в чемпионате России состоялось в сезоне 2016/2017. Тогда команду возглавлял Массимо Каррера.

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