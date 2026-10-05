Турецкий журналист: если сыграет пять матчей подряд, увидим совершенно другого Батракова

Турецкий журналист высказался о российском полузащитнике Алексее Батракове.

«Если он сыграет пять матчей подряд, мы увидим совершенно другого Батракова. Как только этот игрок обретёт уверенность в себе, он принесёт «Галатасараю» очень много пользы», — приводит слова Керпиччилера A Spor в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что скауты «Манчестер Юнайтед» и «Челси» посетят матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Галатасарай» встретится с «Барселоной», чтобы следить за игрой Батракова.

Батраков перешёл в «Галатасарай» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Полузащитник принял участие в пяти встречах турецкой команды, в которых сделал одну результативную передачу.