Президент Федерации футбола Португалии сделал заявление на фоне конфликта Жезуша с Роналду

Президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса прокомментировал разногласия между наставником национальной команды Жорже Жезушем и нападающим Криштиану Роналду.

«Я не стану ничего пояснять, так как это стандартное общение между специалистом и футболистами. Это сфера ответственности тренера, и глава FPF не касается подобных тем. Он просто величайший игрок в истории. Он отдал португальскому футболу свыше 20 лет. Криштиану Роналду — ключевой элемент нашей национальной идентичности. Мы обязаны выразить ему своё почтение. Он включён в состав сборной исключительно по спортивным причинам, и это не подлежит сомнению. Он останется в команде, пока его физические возможности это позволяют. Криштиану в курсе этого положения дел.

Если говорить непосредственно о предмете спора, то это банальное недопонимание, которое необходимо устранить в коллективе. Вчера футболисты, вышедшие к прессе, наглядно показали эту прочную связь с действующим капитаном. Он является частью национальной команды, он наш знаменосец. Криштиану выводил партнёров на первый из этих четырёх матчей с повязкой. Тренер утверждает, что полагается на него при условии должной физической готовности. Это касается любого исполнителя.

Криштиану Роналду — это лицо Португалии на мировой арене, исключительный мастер, который мог повесить бутсы на гвоздь после чемпионата мира, но отказался от этой идеи из-за преданности сборной. Я лич