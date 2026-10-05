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Тренер Сербии прокомментировал исход матча с Нидерландами. У сборной уже 4 поражения в ЛН

Тренер Сербии прокомментировал исход матча с Нидерландами. У сборной уже 4 поражения в ЛН
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Главный тренер сборной Сербии Велько Паунович прокомментировал исход встречи со сборной Нидерландов (1:2) в рамках 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 4-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Сербия
1:0 Копмейнерс – 31'     1:1 Цветкович – 35'     2:1 Зиркзее – 71'    

«Впечатление даже лучше, чем после первого матча с Нидерландами в Белграде. Было много улучшений. Мне особенно приятно, что, помимо группы парней, чьи качества и возможности мы уже знаем, сегодня мы получили и двух молодых игроков, Цветковича и Гуделя. Они прошли боевое креще