Тренер Сербии прокомментировал исход матча с Нидерландами. У сборной уже 4 поражения в ЛН

Главный тренер сборной Сербии Велько Паунович прокомментировал исход встречи со сборной Нидерландов (1:2) в рамках 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027.

«Впечатление даже лучше, чем после первого матча с Нидерландами в Белграде. Было много улучшений. Мне особенно приятно, что, помимо группы парней, чьи качества и возможности мы уже знаем, сегодня мы получили и двух молодых игроков, Цветковича и Гуделя. Они прошли боевое креще