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Тренер Греции прокомментировал результат матча с Германией в Лиге наций

Тренер Греции прокомментировал результат матча с Германией в Лиге наций
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Главный тренер национальной команды Греции Иван Йованович подвёл итоги встречи 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 с Германией (0:0).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 4-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
0 : 0
Германия

«Выход дополнительного игрока центра поля после перерыва позволил эффективнее действовать на перехватах, разрушать структуру оппонента и забирать нейтральные мячи, что упростило контроль над происходящим. Германия действительно великолепна и показала качественный футбол. Мы продемонстрировали предельную концентрацию и не дали создать большое число моментов или угроз нашим воротам.

Мы получили положительный итог, как и в предыдущих четырёх встречах. Нам удалось подстроиться под различные сценарии матчей