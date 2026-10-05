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Бывший шеф-скаут «Спартака» рассказал, почему Унаи Эмери не добился успеха в клубе

Бывший шеф-скаут «Спартака» рассказал, почему Унаи Эмери не добился успеха в клубе
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Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов рассказал, почему испанскому тренеру Унаи Эмери не удалось добиться успеха в столичном клубе.

«Почему не получилось у Эмери в «Спартаке»? Потому что он человек системы. Он хороший тренер, который приходит в выстроенную систему, которая чётко функционирует, где ему не надо принимать каких-то решений, его дело тренировать», — сказал Аверьянов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Унаи Эмери возглавлял московский Спартак с июня по ноябрь 2012 года. Под его руководством команда провела 26 матчей во всех турнирах, в которых одержала 12 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

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