Израильский футболист плюнул в тренера сборной Ирландии во время матча — источник

Инцидент произошёл в подтрибунном помещении во время матча Лиги наций между сборными Ирландии и Израиля. По информации The Irish Times, один из израильских футболистов плюнул в сотрудника ирландской команды.

Речь идёт о тренере по физической подготовке Дэмиене Дойле. Специалист утверждает, что подвергся плевку во время конфликта между представителями команд, когда футболисты и персонал направлялись в раздевалки после первого тайма.

Пока не сообщается, зафиксировал ли главный арбитр произошедшее в официальном протоколе встречи.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги наций в дивизионе B завершился со счётом 1:1. При этом после финального свистка команды, как и в предыдущей очной встрече, не стали обмениваться рукопожатиями.