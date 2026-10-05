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Израильский футболист плюнул в тренера сборной Ирландии во время матча — источник

Израильский футболист плюнул в тренера сборной Ирландии во время матча — источник
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Инцидент произошёл в подтрибунном помещении во время матча Лиги наций между сборными Ирландии и Израиля. По информации The Irish Times, один из израильских футболистов плюнул в сотрудника ирландской команды.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 3. 4-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Ирландия
Окончен
1 : 1
Израиль
1:0 Пэрротт – 39'     1:1 Перец – 47'    

Речь идёт о тренере по физической подготовке Дэмиене Дойле. Специалист утверждает, что подвергся плевку во время конфликта между представителями команд, когда футболисты и персонал направлялись в раздевалки после первого тайма.

Пока не сообщается, зафиксировал ли главный арбитр произошедшее в официальном протоколе встречи.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги наций в дивизионе B завершился со счётом 1:1. При этом после финального свистка команды, как и в предыдущей очной встрече, не стали обмениваться рукопожатиями.