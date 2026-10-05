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Сергей Юран выразил готовность пригласить Артёма Дзюбу в «Урал» зимой

Сергей Юран выразил готовность пригласить Артёма Дзюбу в «Урал» зимой
Комментарии

Бывший нападающий и тренер «Спартака», а сейчас главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался о готовности пригласить в свою команду форварда Артёма Дзюбу грядущей зимой.

— Возвращение «блудного сына» Дзюбы в «Спартак» изначально выглядело сказочным сюжетом?
— Сказочный сюжет. Понятно, что Артём уже взрослый для «Спартака».

— А в «Урал» взяли бы?
— Мы разговаривали на эту тему. Я через приятелей аккуратно узнавал: «Как у Артёма настроение, есть ли смысл набрать насчёт «Урала»? Может, закончил уже?» Мне перезвонили: в Москве он ещё сезончик-два поиграл бы, а уезжать никуда не хочет.

— Вас его возраст не смущал?
— Конечно, нет. Модрич в 41 в «Милане» играет. А Артём в Первой лиге был бы ох каким помощником! Там опыт — самое главное. Забить, отдать он умеет, а больше от него ничего не требовалось бы. Я даже согласился бы, чтобы он на выезды не ездил.

— Даже так?!
— Почему нет? Футболиста нужно использовать так, чтобы у него оставалась искорка. А дома свой стадион, хорошее поле, атмосфера. Если бы Артём спросил: «Николаич, можно я только домашние матчи буду играть?», я бы рассмотрел.

— Сейчас Артём прочитает или услы