Легендарный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон назвал самый важный матч в карьере

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал о своих воспоминаниях от одного из самых драматичных финалов Лиги чемпионов — матча с «Баварией» в сезоне-1998/1999.

«Об этом финале уже сказано столько всего, что я сталкиваюсь с ним практически каждый день. Наверное, для меня это была самая важная игра, поскольку до того момента мне ни разу не удавалось выиграть Кубок европейских чемпионов. Было бы очень неприятно завершить карьеру, так и не добившись этой цели.

Я всегда думал об этом трофее как о главном достижении, которого мне не хватало. Но если говорить о матчах, которые я вспоминаю в первую очередь, то они скорее связаны с людьми, а не непосредственно с футболом», — приводит слова Фергюсона The Observer.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» уступал «Баварии» до компенсированного времени, однако в концовке встречи англичане забили дважды. Сначала на 91-й минуте отличился Тедди Шерингем, а уже через две минуты победный гол забил Уле-Гуннар Сульшер.