«Получил нелепую травму». Де Дзерби высказался о ситуации с Мудриком в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби высказался о состоянии украинского вингера Михаила Мудрика, который продолжает восстанавливаться после повреждения голеностопа.

«Он получил нелепую травму. Мы очень рассчитываем на то, что Михаил сможет восстановиться и вернуться на поле как можно быстрее. Во время матча он почувствовал боль в голеностопе, хотя не было ни столкновения, ни какого-либо необычного движения. Спустя два дня он прошёл обследование.

Мы уже тогда понимали, что ему будет непросто сразу вернуться к полноценным нагрузкам», — приводит слова Де Дзерби Football. London.

Напомним, Михаил Мудрик перешёл в «Челси» в январе 2023 года за € 70 млн (плюс ещё € 30 млн в виде бонусов), а общая сумма сделки оценивалась в € 100 млн. Этим летом после снятия бана из-за допинга он был арендован «Тоттенхэмом» с правом выкупа.