Сергей Юран: «Спартак» станет чемпионом, когда российский тренер туда придёт

Бывший нападающий и тренер «Спартака», а сейчас главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал, когда красно-белые смогут стать чемпионами России.

«Пристально не пристально, но наблюдаю. Всё-таки я там играл, и играл неплохо, радовал болельщиков. Даже в Екатеринбурге часто встречаю спартаковцев. Один и тот же вопрос задают: «Что творит «Спартак»? Когда мы наконец-то станем чемпионами?» А мне сложно сказать, что там происходит. Для этого нужно быть внутри команды. Я всегда говорю: когда российский тренер туда придёт, тогда «Спартак» и станет чемпионом», — сказал Юран в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ после девяти туров. В активе команды Хуана Карлоса Карседо 19 очков.

Полное интервью с Юраном читайте скоро на «Чемпионате».