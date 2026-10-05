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Сергей Юран очертил круг претендентов на выход в РПЛ из Первой лиги

Сергей Юран очертил круг претендентов на выход в РПЛ из Первой лиги
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Бывший нападающий и тренер «Спартака», а сейчас главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался о претендентах на выход в РПЛ из Первой лиги.

«Я на конкурентов не смотрю, всегда отталкиваюсь от себя. По комплектации «Нижний Новгород» — лучшая команда лиги. 60-70% состава осталось с РПЛ, ещё и добрали футболистов. У них хорошая лавка: могут сегодня выставить на игру одних 11 человек, а через неделю — других. Наверное, мы с «Торпедо» и «Сочи» плюс-минус на одном уровне по комплектации находимся.

Но Первая лига специфическая и опасная. Даже если наберёшь мегафутболистов по меркам РПЛ, не факт, что они автоматически, по щелчку пальцев решат задачу. Здесь 80% команд непредсказуемые: могут как выдать, так и завалить игру», — сказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Юраном читайте скоро на «Чемпионате».

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