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Мауро Икарди готов вернуться в «Галатасарай» — источник

Мауро Икарди готов вернуться в «Галатасарай» — источник
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Нападающий Мауро Икарди готов пойти на значительное снижение зарплаты, чтобы вернуться в «Галатасарай», сообщает аргентинская журналистка Найара Веккьо в соцсети Х.

По информации источника, футболист предложил свои услуги турецкому клубу за € 3,5 млн в год и даже согласен получать € 2 млн. Икарди готов снизить финансовые требования, чтобы забрать своих дочерей у бывшей супруги Ванды Нары. По данным журналистки, дети не хотят жить в Турции.

Ранее Икарди выступал за «Галатасарай» на правах аренды, а затем заключил полноценный контракт с клубом.

При этом возвращение Икарди в европейский футбол может осложниться из-за проблем со здоровьем. По информации Веккьо, из-за травмы у аргентинца возникли сложности с прохождением медицинского обследования в клубах.

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