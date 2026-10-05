15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги наций по футболу 2026/2027 на 5 октября

Расписание матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 5 октября
Комментарии

Сегодня, 5 октября, продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 5 октября (время московское)

Лига А:

21:45. Италия – Турция;
21:45. Франция – Бельгия.

Лига B:

21:45. Румыния – Швеция;
21:45. Северная Ирландия – Грузия;
21:45. Украина – Венгрия;
21:45. Босния и Герцеговина – Польша.

Лига C:

19:00. Кипр – Латвия;
21:45. Черногория – Армения.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
Материалы по теме