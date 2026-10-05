Расписание матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 5 октября
Сегодня, 5 октября, продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей Лиги наций на 5 октября (время московское)
Лига А:
21:45. Италия – Турция;
21:45. Франция – Бельгия.
Лига B:
21:45. Румыния – Швеция;
21:45. Северная Ирландия – Грузия;
21:45. Украина – Венгрия;
21:45. Босния и Герцеговина – Польша.
Лига C:
19:00. Кипр – Латвия;
21:45. Черногория – Армения.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).