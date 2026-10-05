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Видеообзор матча Нидерланды — Сербия в Лиге наций

Видеообзор матча Нидерланды — Сербия в Лиге наций
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Накануне состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига А) сезона-2026/2027, в котором встречались сборные Нидерландов и Сербии. Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене, Нидерланды. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Донатас Румшас (Паланга, Литва). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 4-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Сербия
1:0 Копмейнерс – 31'     1:1 Цветкович – 35'     2:1 Зиркзее – 71'    

Видеообзор матча:

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Первый мяч в матче забил полузащитник сборной Нидерландов Тён Копмейнерс на 31-й минуте. Через четыре минуты футболист Сербии Михайло Цветкович сравнял счёт. На 71-й минуте форвард хозяев Джошуа Зиркзее установил окончательный счёт