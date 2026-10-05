Видеообзор матча Нидерланды — Сербия в Лиге наций

Накануне состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига А) сезона-2026/2027, в котором встречались сборные Нидерландов и Сербии. Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене, Нидерланды. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Донатас Румшас (Паланга, Литва). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Видеообзор матча:

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Первый мяч в матче забил полузащитник сборной Нидерландов Тён Копмейнерс на 31-й минуте. Через четыре минуты футболист Сербии Михайло Цветкович сравнял счёт. На 71-й минуте форвард хозяев Джошуа Зиркзее установил окончательный счёт