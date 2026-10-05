«Стоит чуть оступиться, тебя сравняют с землёй». Тихонов — о «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался об игре и результатах красно-белых в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ. После девяти туров «Спартак», набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице.

— Андрей Валерьевич, вы отличаетесь от футболистов своего поколения тем, что вы не так часто критические мысли высказываете против иностранных тренеров. Если вообще высказываете. Какое отношение у вас сейчас к игре «Спартака» и как вам подход Карседо?

— Слушайте, а почему я должен плохо высказываться о человеке, тренере?

— Я говорю только о том, что представители вашего поколения любят пройтись — вот, иностранные тренеры, а не наши...

— Послушайте, Карседо уже показал, что он достаточно гибкий тренер. Но потери ведущих футболистов сказываются на результате. И «Спартак» в данный момент… Сейчас он выиграл, где-то повезло — Угальде головой забил. Но до этого начали говорить, повылезало очень много специалистов, которые говорят: «Нет, «Спартак» — всё, что это за игра». «Спартак» всегда находится под прицелом. Стоит тебе чуть-чуть оступиться, сравняют с землёй, — сказал Тихонов в программе «Царский подкаст» на YouTube-канале «Спартака».