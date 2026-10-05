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Юран: удивлён паузой в Первой лиге. Сейчас не играем — зато будем доигрывать 5 декабря

Юран: удивлён паузой в Первой лиге. Сейчас не играем — зато будем доигрывать 5 декабря
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Главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался о международной паузе в Лиге Pari (Первой лиге).

«В Первой лиге встречаю такую паузу второй раз. Раньше сталкивался с подобным только в Турции, в «Серике», и дико удивился: Первая лига здесь при чём? Оказалось, что и там много сборников из африканских стран. Поэтому пауза уместна. В «Лучшей лиге мира» сборников практически нет — разве что из молодёжки. Тем не менее сейчас мы не играем — зато будем доигрывать 5 декабря.

В Екатеринбурге уже в конце октября снежок может лежать и температура до минус 10 опускаться. Про ноябрь вообще не говорю. Хорошо, у нас есть манеж, где можно тренироваться и принимать команды. Но во многих регионах придётся играть в очень сложных и травмоопасных условиях. Поэтому я удивлён», — сказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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