Динь не оправдал ожиданий в «ПСЖ», Энрике хочет заменить его игроком «Барселоны» — foot01

Новичок «ПСЖ» Люка Динь не оправдал ожиданий главного тренера парижан Луиса Энрике после трансфера летом, и клуб уже рассматривает левого защитника «Барселоны» Алекса Бальде в качестве цели на трансферном рынке в январе. Об этом сообщает издание foot01.com.

По данным источника, Энрике не впечатлён игрой Диня и готов пойти на радикальные меры. Тренер дал понять: в этом сезоне он не намерен церемониться с игроками, которые не оправдывают ожиданий. Перешедший летом из «Астон Виллы» француз провёл всего 104 минуты на поле с начала сезона.

Сообщается, что Энрике поручил спортивному директору «ПСЖ» Луишу Кампушу попытаться заполучить Алекса Бальде. На его счету всего 12 минут в Ла Лиге — 2026/2027, а «Барселона» готова расстаться со своим воспитанником за € 40 млн.