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Видеообзор матча Лиги наций Греция — Германия

Видеообзор матча Лиги наций Греция — Германия
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Накануне состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига А) сезона-2026/2027, в котором встречались сборные Греции и Германии. Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках, Греция. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Матч завершился вничью — 0:0.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 32-й минуте гол забил нападающий сборной Германии Жонатан Буркардт, но он был отменён из-за нарушения в центре поля после помощи VAR.

Греция занимает второе место в группе 2 Лиги наций с восемью очками в четырёх стартовых турах. Нидерланды на первой строчке также с восемью очками. Немцы располагаются на третьем месте в таблице, набрав пять очков. Последнюю строчку занимает Сербия, у которой 0 очков.

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