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Лука Джорджевич: Дзюба может гордиться тем, что сделал в футболе

Лука Джорджевич: Дзюба может гордиться тем, что сделал в футболе
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Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Лука Джорджевич высказался об экс-нападающем «Спартака», «Зенита» и «Акрона» Артёме Дзюбе. Ранее Дзюба сообщил, что завершил профессиональную карьеру футболиста.

«Если Дзюба выберет закончить карьеру, он уже сейчас может гордиться тем, что сделал в футболе. Но если он продолжит играть, думаю, все любители футбола будут с удовольствием следить за ним. Для меня Дзюба — легенда российского футбола», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В ходе своей карьеры Артём выступал за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Ростов», «Арсенал» Тула, «Томь», «Акрон» и турецкий «Адана Демирспор».

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