«Спартак» спрятал меня в Тарасовке». Александр Мостовой рассказал, как откосил от армии

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему не служил в армии. За красно-белых Мостовой выступал с 1987 по 1991 год.

— Александр, вы же в армии не были?

— Не был.

— По футбольной теме прошли или как получилось?

— По футбольной. Я просто играл хорошо. Поэтому меня от армии отмазали. У меня история была… Я в ЦСКА был, меня хотели призвать. Но «Спартак» спрятал меня в Тарасовке. Спрятал в Тарасовке и не давал возможности, чтобы меня забрали. Хотя пару раз было, когда в метро подходили и я убегал, — сказал Мостовой в программе «Царский подкаст» на YouTube-канале «Спартака».