15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» спрятал меня в Тарасовке». Александр Мостовой рассказал, как откосил от армии

«Спартак» спрятал меня в Тарасовке». Александр Мостовой рассказал, как откосил от армии
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему не служил в армии. За красно-белых Мостовой выступал с 1987 по 1991 год.

— Александр, вы же в армии не были?
— Не был.

— По футбольной теме прошли или как получилось?
— По футбольной. Я просто играл хорошо. Поэтому меня от армии отмазали. У меня история была… Я в ЦСКА был, меня хотели призвать. Но «Спартак» спрятал меня в Тарасовке. Спрятал в Тарасовке и не давал возможности, чтобы меня забрали. Хотя пару раз было, когда в метро подходили и я убегал, — сказал Мостовой в программе «Царский подкаст» на YouTube-канале «Спартака».

Материалы по теме
«Стоит чуть оступиться, тебя сравняют с землёй». Тихонов — о «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android