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Ян Диоманде высказался об ограниченном игровом времени в «Реале»

Ян Диоманде высказался об ограниченном игровом времени в «Реале»
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Новичок «Реала» Ян Диоманде высказался об игровом времени в мадридском клубе. В летнее трансферное окно «сливочные» приобрели африканского футболиста у «РБ Лейпциг». По данным СМИ, сумма сделки составила € 125 млн. С начала сезона игрок лишь дважды появлялся в стартовом составе.

«Ничего не меняется. Я усердно тренируюсь, даже несмотря на то что нечасто играю за клуб; тренировки там проходят интенсивно. Хорошо, что тренер [Жозе Моуринью] доверяет мне и предоставляет игровое время. Мне нравится, когда есть давление; оно заставляет меня выкладываться по максимуму.

К тому же я выступаю за клуб, где высокие стандарты — это норма. Забудьте разговоры о «суперзвезде» — я остался прежним. Для вас я, может быть, и звезда, но сам для себя — тот же человек», — приводит слова Диоманде Trivela.

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