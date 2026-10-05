Онопко отреагировал на информацию, что Головин мог перейти в «Спартак» или «Зенит»

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко отреагировал на информацию, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог перейти в «Спартак» или «Зенит». По словам Онопко, хавбек ещё не сказал своего последнего слова в Европе.

— Валерий Карпин часто говорил, что нашим футболистам для повышения своего уровня стоит уезжать в хорошие европейские чемпионаты, если есть такая возможность. В этой связи как реагировали на слухи, что Головин мог вернуться в РПЛ, что вёл переговоры с «Зенитом» и «Спартаком»?

— Здесь решение за Сашей. Я согласен с Валерием Георгиевичем, что поехать в сильный европейский чемпионат и закрепиться там — это способствует прогрессу, выходу на новый уровень. Но это лишь совет, а так каждый футболист должен решать сам, что ему лучше. Тем более они все взрослые люди, а уж Саша с его многолетним опытом игры на высоком уровне хорошо понимает, какой вариант продолжения карьеры для него оптимальный. Выбор за ним. Но сейчас факт в том, что он продолжает карьеру в «Монако» и точно оттуда не уйдёт раньше зимы. И далеко не факт, что уйдёт зимой. Мне кажется, он ещё не сказал последнего слова в Европе. Особенно сейчас, когда его команда удачно начала сезон, лидирует в чемпионате Франции и имеет шансы побороться за трофей, — приводят слова Онопко «Известия».