Сергей Юран: я не старик Хоттабыч, но задачу в Екатеринбурге решу

Главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался об амбициях по выходу в Альфа-Банк РПЛ.

«Тренер должен быть уверен в себе. Если уверен — не нужно стесняться об этом говорить. Да, я с первого дня сказал и пообещал болельщикам, что будет непросто, но я эту задачу решу. Понятно, я не старик Хоттабыч. Но когда ты уверен в себе, это автоматически передаётся игрокам. Они смотрят на тренера и идут за ним. Как только тренер допускает неуверенность или, ещё хуже, панику, команда это тонко чувствует.

Я всегда так работал. Когда пришёл после зимней паузы в «Химки», команда шла последней, в пяти очках от зоны переходных матчей. Я с первого собрания пообещал игрокам и журналистам решить задачу. На меня смотрели скептически. Звонили футбольные люди: «Зачем тебе это надо? Там же всё, обречены». Я отвечал: «Подождите». Потом посмотрел календарь: «Спартак», ЦСКА, московское «Динамо», «Сочи» со второго места, «Локомотив», «Рубин», «Урал» на выезде. Думаю: крепенький календарь (усмехается). Но ничего. Главное — ввязаться в драку, а там разберёмся.

Если за что-то берусь, смотрю, анализирую и принимаю решение. Я не волшебник, но эти задачи всегда решал. И здесь уверен, решим», — заявил Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата»