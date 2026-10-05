Игрок ЦСКА Глебов: слукавлю, сказав, что не обращаем внимания на плотность вверху таблицы

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов высказался о высокой конкуренции в верхней части турнирной таблицы Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Перед стартом 10-го тура расстояние от первого места до пятого составляет три очка.

«Мне кажется, я слукавлю, сказав, что не обращаем внимания на плотность вверху таблицы. Видно же, когда три команды идут вровень и ещё одна буквально в двух очках. Вольно-невольно смотришь на это, потому что любой футболист хочет быть на первом месте. Влияет ли это как-то на нас? Наверное, нет. Мы уже были и на первых позициях, и на пятых. Место после 9-го тура — это вообще не показатель. Впереди 20 туров. Да, два очка сейчас. Но мы по тому же прошлому сезону видели, что к зиме ты можешь быть в двух очках от чемпионства, а в итоге отстать на 20 очков. Сейчас — так, а как будет дальше — увидим», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА набрал в девяти турах 19 очков и располагается на четвёртой строчке в таблице. Столько же очков — у московских «Динамо» и «Спартака». Занимающий пятое место «Зенит» набрал 18 очков, а возглавляющий чемпионскую гонку «Краснодар» — 21.