«Местный Криштиану Роналду». Виктор Мелёхин — об Артёме Дзюбе

Защитник «Ростова» и сборной России Виктор Мелёхин высказался о бывшем нападающем «Спартака», «Зенита» и «Акрона» Артёме Дзюбе. Ранее Дзюба сообщил, что завершил профессиональную карьеру футболиста.

«Для меня Дзюба не только сильный футболист, но и сильная личность. Местный Криштиану Роналду. Он в Португалии, а у нас Дзюба. Плюс-минус. Именно в плане человеческих качеств. Ну и футболист он как легенда, да что уж говорить, больше всего голов, статистика говорит сама за себя. Когда мы пересекались на поле, всегда было тяжело играть против него. Даже когда в возрасте был, качества всё равно чувствовались», — приводит слова Мелёхина ТАСС.