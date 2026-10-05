Юран объяснил, почему во вторых таймах «Урал» забивает в четыре раза чаще, чем в первых

Главный тренер «Урала» Сергей Юран объяснил необычную статистику результативности своей команды: екатеринбуржцы во вторых таймах забивают в четыре раза чаще, чем в первых.

— Трудно не заметить перекос в голевом тайминге «Урала»: только четыре мяча до перерыва и 16 — после. Тенденция?

— Не тенденция. Мы и в первых таймах создаём много моментов — просто не реализуем их. Во вторых получается лучше: добавляем, дожимаем, забиваем. Это говорит о том, что команда хорошо готова физически. Мне приятно видеть, что наши парни живут результатом до последней минуты.

Против Костромы у нас отличились два защитника, и это здорово, когда в команде забивают практически все. Но меня как нападающего больше радует, что забивают игроки группы атаки. Хотя реализацию надо улучшать. Если создаём моменты в первом тайме, их нужно забивать. И особенно — с командами чуть ниже уровнем (при всём к ним уважении): чем раньше откроешь счёт, тем быстрее игра раскроется, — сказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.