Елагин обозначил, что главное сделал Юрген Клопп в сборной Германии

Российский комментатор Александр Елагин высказался о главном тренере сборной Германии Юргене Клоппе. Специалист возглавил немецкую национальную команду прошлым летом. В четырёх матчах Лиги наций УЕФА этого сезона Германия дважды сыграла вничью, потерпела одно поражение и добыла одну победу.

«Вот Клопп что сделал главное… Он возвратил, как мне кажется, или возвращает ещё, это как бы идёт стадия такая… Ну, глагол несовершенного вида, он пока ещё возвращает тот самый агрессивный фирменный стиль сборной Федеративной Республики Германии. Которая славилась в своё время именно своей суперагрессивной игрой», — сказал Елагин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».