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Видеообзор матча Лиги наций Уэльс — Дания

Видеообзор матча Лиги наций Уэльс — Дания
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Накануне состоялся матч 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли сборные Уэльса и Дании. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала национальная команда Дании. Встреча состоялась на стадионе «Кардифф Сити» (Кардифф, Уэльс). В качестве главного арбитра выступил Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина).

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Единственный гол в этой игре забил нападающий Расмус Хойлунд, который на 75-й минуте реализовал пенальти.

После этой игры сборная Уэльса с тремя очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы 4 Лиги А. Национальная команда Дании с шестью очками располагается на второй строчке.

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