Юран рассказал о редкой связке «тренер — футболист» с Дмитрием Тихим

Главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался о своём подопечном Дмитрии Тихом. Футболист выступал под руководством Юрана в четырёх разных клубах.

— У вас сложилась редкая для футбола связка «тренер — футболист» с Тихим: уже четыре совместных клуба. В чём его уникальность?

— Дай бог каждому футболисту быть таким профессионалом — и в тренировочном процессе, и вне его. И по характеру Тихий близок мне. Это боец, которому нужны только победы. И очень здорово, что это своё стремление он старается переносить на поле. Тихий не только говорит правильные вещи в раздевалке, но и делает в игре.

Не скрою: вопрос о его приглашении в «Урал» решался непросто. Не было так: захотел игрока — окей, берём. Можно было взять центрального защитника помоложе. Неделю я объяснял руководителям, для чего он нужен. Благодарен им, что в конце концов поверили и дали добро на приглашение. Для нас Дима помощник, однозначно, — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.