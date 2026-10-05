Совладелец «Торпедо» Соболев частично признал вину по делу о подкупе арбитров

Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев частично признал вину по делу о подкупе арбитров. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, летом 2025 года «Торпедо», завоевавшее путёвку в Альфа-Банк РПЛ, было исключено из состава участников чемпионата России и переведено в Лигу Pari. Это произошло в связи с тем, что бывший генеральный директор чёрно-белых Валерий Скородумов с июля 2024 по май 2025 года вместе с Соболевым и бухгалтером Ириной Волковой склоняли судей к оказанию противоправного влияния на результаты матчей команды.

Сообщалось, что арбитрам предлагались суммы от 600 тыс. до 3 млн рублей в случае победы «Торпедо».