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Форвард «Монако» Балогун поделился планами вернуться в АПЛ после срыва трансфера летом

Форвард «Монако» Балогун поделился планами вернуться в АПЛ после срыва трансфера летом
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Форвард «Монако» и сборной США Фоларин Балогун высказался о срыве своего возвращения в английскую Премьер-лигу во время летнего трансферного дедлайна, а также рассказал о планах всё-таки перебраться в Англию. В конце августа «Эвертон» отказался от трансфера воспитанника «Арсенала» после медосмотра.

«Хотел бы вернуться в АПЛ в будущем? Да, возможно. В футболе много неожиданных поворотов, как мы убедились после чемпионата мира. Я был близок к переходу, но он не состоялся, но, конечно, это вполне возможно.

Начало сезона было хорошим. Мы хорошо начинали последние три сезона, так что, думаю, главное — это то, как мы закончим. Так что мы идём шаг за шагом», — приводит слова Балогуна talkSPORT.

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